FASES DE LA LUNA 2025

Luna Nueva
dhm
ENE290737
FEB271946
MAR290600
ABR271433
MAY262204
JUN250533
JUL241412
AGO230107
SEP211454
OCT210725
NOV200148
DIC192044
Cuarto Creciente
dhm
ENE061857
FEB050303
MAR061133
ABR041216
MAY040853
JUN022241
JUL021430
AGO010741
AGO310125
SEP291854
OCT291122
NOV280159
DIC271410
Luna Llena
dhm
ENE131727
FEB120854
MAR140155
ABR121923
MAY121158
JUN110246
JUL101538
AGO090257
SEP071310
OCT062248
NOV050820
DIC041815
Cuarto Menguante
dhm
ENE211532
FEB201234
MAR220632
ABR202037
MAY200700
JUN181420
JUL171939
AGO160014
SEP140535
OCT131314
NOV120029
DIC111552