FASES DE LA LUNA 2025
|Luna Nueva
|d
|h
|m
|ENE
|29
|07
|37
|FEB
|27
|19
|46
|MAR
|29
|06
|00
|ABR
|27
|14
|33
|MAY
|26
|22
|04
|JUN
|25
|05
|33
|JUL
|24
|14
|12
|AGO
|23
|01
|07
|SEP
|21
|14
|54
|OCT
|21
|07
|25
|NOV
|20
|01
|48
|DIC
|19
|20
|44
|Cuarto Creciente
|d
|h
|m
|ENE
|06
|18
|57
|FEB
|05
|03
|03
|MAR
|06
|11
|33
|ABR
|04
|12
|16
|MAY
|04
|08
|53
|JUN
|02
|22
|41
|JUL
|02
|14
|30
|AGO
|01
|07
|41
|AGO
|31
|01
|25
|SEP
|29
|18
|54
|OCT
|29
|11
|22
|NOV
|28
|01
|59
|DIC
|27
|14
|10
|Luna Llena
|d
|h
|m
|ENE
|13
|17
|27
|FEB
|12
|08
|54
|MAR
|14
|01
|55
|ABR
|12
|19
|23
|MAY
|12
|11
|58
|JUN
|11
|02
|46
|JUL
|10
|15
|38
|AGO
|09
|02
|57
|SEP
|07
|13
|10
|OCT
|06
|22
|48
|NOV
|05
|08
|20
|DIC
|04
|18
|15
|Cuarto Menguante
|d
|h
|m
|ENE
|21
|15
|32
|FEB
|20
|12
|34
|MAR
|22
|06
|32
|ABR
|20
|20
|37
|MAY
|20
|07
|00
|JUN
|18
|14
|20
|JUL
|17
|19
|39
|AGO
|16
|00
|14
|SEP
|14
|05
|35
|OCT
|13
|13
|14
|NOV
|12
|00
|29
|DIC
|11
|15
|52